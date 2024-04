Entella e Spal | il mio derby | può finire pari

Serie C. Domani la Fermana ospita la Lucchese. Il Sestri ad Ancona - La 36ª giornata di Serie C vede in campo diverse squadre con arbitri designati. In testa alla classifica Cesena, seguito da Torres e Carrarese.msn

A Chiavari arriva anche Tacopina. Spal, la spinta di Joe sulla salvezza. Con l’Entella tradizione favorevole - Peraltro, il piccolo impianto della città ligure nella storia recente ha portato fortuna alla Spal che si è imposta negli ultimi due scontri diretti disputati in trasferta. A Ferrara invece ...ilrestodelcarlino

Entella-Spal, gara tra decadute: a inizio anno candidate per la B, ora sfida per non retrocedere - Spal e Virtus Entella, a inizio stagione, erano due tra le squadre più accreditate per il salto di categoria. Invece questo weekend i due team si affronteranno per evitare la Serie D. I ...tuttoc