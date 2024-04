Endless Love streaming | replica puntate del 13 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 13 aprile 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 13– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 35, 36 e 37 trasmessi da Canale 5 in. Nihan chiede a Leyla di mettere in guardia Kemal: Emir li sta pedinando. Selih riesce finalmente a confessare a Kemal il suo amore per Zeynep e ottiene la benedizione del suo grande amico. Kemal invita sua sorella Zeynep al ristorante e, a sua insaputa, invita anche Salih. L’amico di vecchia data confessa alla ragazza di aver raccontato del loro fidanzamento a Kemal. Ritrovatisi con la macchina in panne, Nihan e Kemal trovano rifugio in una piccola baita abbandonata. Nihan sembra voler tentare un approccio con Kemal, ma lui la respinge.