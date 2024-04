Empoli-Napoli | biglietti per il settore ospiti in vendita | info e modalità d’acquisto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 aprile 2024) La SSCcon un comunicato sul proprio sito ufficiale harmato i tifosi azzurri da quando saranno disponibili idel match tra. La squadra partenopea crede ancora ad un posizionamento europeo e De Laurentiis ha voluto caricare i propri calciatori in vista degli ultimi incontri di campionato in cui gli azzurri si giocheranno il proprio destino. Nella giornata di domani Di Lorenzo e compagni affronteranno il Frosinone, match valevole per la 32esima giornata di Serie A. Intanto la società ha diffuso alcunermazioni riguardo alla partita successiva, in programma sabato 20 aprile alle ore 18 contro l’allo stadio Castellani. Isaranno incon le seguenti...