Empoli a Lecce con fiducia Nicola vuole convinzione | Tenacia | grinta e intensità non dovranno mancare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) di Simone Cioni Oggi al’sarà protagonista dell’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza. Una sfida che vede di fronte due squadre con numeri pressoché simili, 29 punti per i salentini e 28 per gli azzurri, 26 gol fatti dai giallorossi e appena uno in meno dagli uomini di, che hanno perso di più ma anche vinto più volte, recuperando addirittura 7 punti in 11 gare al. Ed è proprio da questo aspetto che parte il tecnico piemontese per presentare la trasferta odierna al Via del Mare. "I ragazzi devono essere consapevoli di questo loro grande merito ed essere convinti che quello che hanno fatto e che stanno facendo è la strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo". Altro aspetto fondamentale per la delicata sfida di questo pomeriggio sarà l’atteggiamento e il carattere, che ...