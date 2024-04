Elisabetta Canalis affranta dal lutto | il toccante messaggio sui social

(Di sabato 13 aprile 2024) Personaggi tv. “Riposa in pace”.dal: ilsui– Terribileper l’ex velina di “Striscia la notizia”., così come tanti altri vip, ha voluto rendere omaggio con una tenera dedica sul proprio account Instagram ad una persona che ha reso l’Italia famosa nel mondo. Un vanto, un motivo di orgoglio. Il post della showgirl ha ottenuto centinaia di like e commenti. Dalle parole dellasi capisce il forte legame che li univa. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, smantellata la casa di Cinecittà. E di Signorini si dice che… Leggi anche: Anita Olivieri, dopo il “GF” rivela su Signorini: “Come si è comportato con ...

Roberto Cavalli è scomparso il 12 aprile all'età di 83 anni: le reazioni del mondo dello spettacolo non si sono fatte attendere. Da Afef a Elisabetta Canalis , passando per Simona Ventura , ecco il ... (fanpage)

Grave lutto per Elisabetta Canalis , è stata lei stessa a dare il triste annuncio con un post via social ai quasi 4 milioni di follower che la seguono. La show girl italiana che da anni vive negli ... (caffeinamagazine)

La proposta di Elisabetta Triggiani (FdI): "Corsi di recupero gratuiti per uomini violenti disposti a cambiare" - "Come sempre cerco di mettere al servizio della comunità le mie esperienze personali che vivo, ogni giorno, come donna, come mamma di una femmina e come professionista per cercare di migliorare la nos ...lagazzettadilucca

Elisabetta Canalis, l'addio a…" - È morto oggi a Firenze Roberto Cavalli. Aveva 83 anni. Ed era malato da tempo. Con lui, sempre al suo fianco, la compagna degli ultimi 15 anni, Sandra Bergman Nilsonn, dalla quale ha avuto un… Leggi ...informazione

Da Elisabetta Canalis a Simona Ventura e Afef, l’addio delle star a Cavalli: “Ci siamo divertiti, mancherai” - Roberto Cavalli è scomparso il 12 aprile all'età di 83 anni: le reazioni del mondo dello spettacolo non si sono fatte attendere ...fanpage