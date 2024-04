Elezioni | il sindaco uscente Gaetano Massucci lascia e apre alla lista unica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024)al primo mandato,, conferma di non ricandidarsi nel ruolo di primo cittadino e promuove launitaria definendola ‘giusta prosecuzione del lavoro amministrativo fatto nel mandato in scadenza’. Queste le premesse con cui, Monte Vidon Combattealle prossimecomunali per il rinnovo dele del Consiglio comunale. Noto sia in ambito professionale medico che politico per aver ricoperto in passato il ruolo di vice presidente della provincia di Fermo e consigliere comunale del Comune di Fermo,crede nel rinnovamento di idee e nell’entusiasmo necessario ad amministrare, così come nella forza della collaborazione che, nel quinquennio in scadenza, ha ...