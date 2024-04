Elezioni europee Si cercano disponibilità per scrutatori ai seggi

(Di sabato 13 aprile 2024) Per ledei membri del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno, l’Ufficio elettorale del Comune rende noto che sono aperte le manifestazioni di interesse per subentrare nell’elenco dei disponibili comee anche di presidente dio. Tutti i cittadini elettori possono, quindi, manifestare la propriaallo svolgimento di queste funzioni scrivendo una mail a [email protected] con indicazione delle proprie generalità, un recapito telefonico e l’indirizzo mail, entro il 30 aprile. Per informazioni contattare l’Ufficio elettorale allo 0577 292234 e 292477.

