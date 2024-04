Elezioni a Civitavecchia | Tidei | “Da Italia Viva pieno supporto alla candidatura di Poletti”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – “Dopo la fallimentare esperienza dell’Amministrazione uscente e dopo lunghi anni di immobilismo e occasioni mancate, aè arrivato il momento di voltare pagina in maniera netta e di affrontare con serietà, competenze e dinamismo le sfide che attendono la nostra città”. E’ quanto detto in conferenza stampa dconsigliera regionale di, Marietta. “Come gruppo, dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione e degli scenari in campo, abbiamo deciso di supportare con una nostra lista laa sindaco del generale Paolo. Lo faremo con convinzione, entusiasmo e determinazione, in quanto Paolo...