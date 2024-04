Eleanor Coppola | morta la regista e documentarista | moglie di Francis Ford

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 13 aprile 2024) Laieri 12 aprile 2024 all’età di 87 anni, nella sua casa di Ruther, in California. L’annuncio della sua scomparsa è stato ufficializzato dalla sua famiglia, il maritoe i loro tre figli, Gian-Carlo, Roman e Sofia. Oltre ad essereera un’artista i cui lavori – tra fotografie, disegni e opere di altro genere – erano stati esposti in gallerie e mostre di tutto il mondo. Nel 1992 aveva vinto un Emmy per il suo documentario Viaggio all’inferno (Heart of Darkness) attraverso il quale raccontò la travagliata produzione di Apocalypse Now, uno dei film più famosi di suo marito. Ha firmato anche i documentari dietro le ...