Editoria | Pd | ‘Commissione europea valuti vendita Agi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – ?Come Partito Democratico chiediamo all?Eni e al governo italiano di fermarsi. Chiediamo alla Commissionedi valutare lada parte dell?Eni dell?Agi al gruppo Angelucci perché darebbe luogo a un colossale conflitto d?interesse e a un attacco al pluralismo e alla libertà di informazione in conflitto con le norme europee. L?n Media Freedom Act appena approvato, infatti, dovrebbe evitare l?eccessiva concentrazione del mercato dei media, indipendenza e autonomia dal potere politico. La stampa e la Tv devono servire i governati e non i governanti”. Lo scrivono in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale Pd, e Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.“Ladell?Agi, essendo Antonio Angelucci parlamentare della Lega, ...