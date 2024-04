Ecco la nuova Luna Rossa pronta per l’America’s Cup | sfida nelle acque di Barcellona con la Nuova Zelanda

(Di sabato 13 aprile 2024) A tre anni dal sogno infrantodi Auckland, torna. Con ali ben immerse nel futuro. Il challenger italiano per ladi vela che ciclicamente appassiona gli italiani è stato varato oggi a Cagliari, al molo Ichnusa, ed è un ritorno alla livrea del Silver Bullet, la barca che svelò al mondo le capacità marinaresche italiane contro i neozelandesi ad Auckland, a cavallo tra il ’99 e il 2000. Di rosso c’è la banda laterale con il nome della barca a prua e la scritta Prada sui lati poppieri. Lasarà con i campioni del Team New Zealand. La competizione inizierà ad agosto nel mare die si concluderà a ottobre. “Sono sicuro che sarà una barca bomba. E così, d’argento, è molto bella” dice Giovanni Soldini ...

