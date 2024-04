“Ecco chi è il suo nuovo fidanzato” Belen | finalmente fuori il nome | “Ora sono insieme ai figli a Parigi”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 aprile 2024)la notizia attesa dai fan diRodriguez è arrivata. Si è scoperto ildel suo, che ora la starebbe rendendo felice. A differenza di quanto successo in passato, la showgirl argentina sembra che voglia viversi questorapporto sentimentale lontana dai riflettori, infatti non è stato semplicissimo giungere alla sua identità.avrebbe ritrovato l’amore, dopo un periodo molto altalenante a livello sentimentale. Ildelsi sta ora diffondendo ovunque in rete. La sudamericana è volata all’estero, precisamente in Francia a Disneyland Paris, e la sua nuova fiamma sarebbe con lei stando alle ultime indiscrezioni, rilanciate da alcuni follower di Deianira ...