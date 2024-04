Eccellenza La 28°giornata può pesare una stagione | il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 aprile 2024) Civitanovese-Montefano potrà spedire una delle due in orbita. La Jesina a Macerata per cercare di tornare lontana dai guai Vallesina, 13 aprile 2024 – La ventottesima giornata diregolare in, combacia con la sfida più attesa e vertiginosa di questa. A ridosso della fine dei giochi, la terzultima giornata è il momento forse più assurdo per assistere a quel che sarà di Civitanovese e Montefano. Nico Mariani Come da sintetizzatore di un campionato folle, la gara tra mister Sante Alfonsi e mister Nico Mariani, con le due squadre staccate di un solo punto, potrà rappresentare un fantastico ed imperdibile melodramma primaverile. Chi ne scandirà meglio le note, domenica al ‘Polisportivo’, andrà per ovvie ragioni molto vicino alla composizione della sinfonia magica di una promozione diretta in Serie D. Inutile ...