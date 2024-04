“E suonne e nù campione” | il brano di Perone dedicato ad Armando Antignano vittima della Terra dei Fuochi

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 13 aprile 2024) Pietroè un giovane cantante partenopeo, nato ad Acerra racconta l’amore e le problematiche sociali che attanagliano il territorio «E mò te staie abbraccian a soret int e stell». Una frase che deve essere necessariamente scandita in napoletano per consentire a lettori ed ascoltatori di carpirne il dolore che si nasconde dietro le parole. Questo il motivo per cui la lingua napoletana è conosciuta in tutto il mondo, e Pietro Cortone questo lo sa al punto da lanciarsi in un’esperienza artistica e musicale che proprio grazie all’usolingua partenopea riesce a far vibrare l’anima. «Mia cugina 20 anni fà perse la figlia di 8 anni, Rosaria, ed il 13 settembre 2023 purtroppo anche l’altro figlio,, è finito alla tenera età di 18 anni». Così Pietro, cantante di Acerra racconta cosa lo ha ...