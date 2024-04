(Di sabato 13 aprile 2024) Ci siamo. La Milano Design Week (16-21 aprile) è alle porte. L’appuntamento più atteso nell’ambito dell’arredamento e del design ritorna nel capoluogo lombardo. E tra un evento e l’altro una pausa caffè, un buon pranzetto o un drink tra i quartieri più cool della città A l’Hotel Indigo Milan c’è Going BananaDalla collaborazione tra l’Hotel Indigo Milan, boutique hotel a 4 stelle del gruppo Planetaria Hotels e SLIDE nasce Going Bananas, un’installazione che vede come protagonista la lampada Banana Leaf, pezzo d’arredo progettato dal noto designer Marcantonio che decorerà la facciata del boutique hotel di corso Monforte. Per tutta la durata della MDW, l’elegante palazzo dell’Ottocento sarà illuminato – internamente ed esternamente – dalle lampade Banana Leaf, che lasceranno spazio anche ad altri pezzi della collezione Afrika presenti negli spazi comuni dell’hotel, come la hall, il ...

Mentre imperversa la battaglia per stabilirne le origini (c’è chi crede sia nato in veneto, anche se altri propendono per il friuli), gli chef ne raccontano la tradizione e creano variazioni gourmet ... (panorama)

Dal 15 al 21 aprile Milano si trasforma una galleria d'arte a cielo aperto. In concomitanza con il Salone del Mobile (alla fiera di Rho dal 16 al 21), infatti, va in scena l'edizione 2024 della ... (gamberorosso)

Dove mangiare al Fuorisalone La nostra guida con i migliori locali e le installazioni da non perdere nei dintorni - Ci siamo. La Milano Design Week (16-21 aprile) è alle porte. L’appuntamento più atteso nell’ambito dell’arredamento e del design ritorna nel capoluogo lombardo. E tra un evento e l’altro una pausa ...ilfattoquotidiano

Design at the Peak, mostra di Saporiti Italia - 4/8 - Saporiti Italia presenta a Palazzo Lombardia, all’interno della straordinaria struttura piramidale che sarà inviata a fine anno da EV-K2-CNR in Nepal al Campo base per le ascensioni al monte Everest e ...ilfattoquotidiano

Meteo, il caldo ha i giorni contati: ondata di freddo in arrivo e temperature già di oltre 10 gradi. Ecco Dove e quando - Torna il freddo sull'Italia. Dopo un weekend quasi estivo, con picchi di 30 gradi in molte città, nel corso della prossima settimana un fronte freddo in arrivo dal Nord ...leggo