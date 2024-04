Dopo lo “sleep tourism” arriva il “sonno di bellezza” a base di ingredienti naturali

(Di sabato 13 aprile 2024) Sarà forse uno strascico della pandemia e di quei mesi in cui siamo stati costretti a fermarci, concentrandosi sulla nostra salute fisica e psichica, certo è che lo, ovvero l’idea di viaggiare con l’unico obiettivo primario di dormire bene, sta prendendo piede in tutto il mondo. Ilè diventato più che una moda, una vera e propria priorità soprattutto quando si pianifica un viaggio. Già alla fine del 2022, la Cnn aveva preannunciato l’ascesa imminente di questa tendenza: lavacation, anticipato dal fiorire di hotel isolati, camere insonorizzate, soluzioni tutte dedicate al riposo. Ma è solo all’inizio del 2024 che questa inarrestabile scalata del turismo dele dei suoi numerosi seguaci, ha mietuto sempre più fan e ricerche sul web, perché questa piacevole alternativa ai ...

