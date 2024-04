Donna trovata morta nel fiume Panaro | è giallo Scattano le indagini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Savignano sul(Modena), 13 luglio 2024 – Mistero nel primo pomeriggio a Savignano. Il cadavere di unaè stato infatti avvistato nelda una signora che stava passeggiando con il cane. Sconvolta laha subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i pompieri, i carabinieri e la polizia locale. All'arrivo dei sanitari per la, una 55enne di origine polacca non c'era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Impossibile stabilire da quanto tempo il corpo, recuperato dai pompieri si trovasse nell'acqua. Per il momento nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti, che sull'episodio mantengono il più stretto riserbo. Il cadavere è stato avvistato dalla residente intorno alle 14 all'altezza di via Gaetano Tavoni e subito ...