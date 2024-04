Donazione di organi | il cuore di un 75enne salva la vita a un uomo più giovane | “Evento molto raro”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Napoli, 13 aprile 2024 – Ildi undi 75 anni trapianto su un paziente cinquantenne in attesa da tempo di una. È successo qualche giorno fa all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove l’anziano è deceduto per un'emorragia cerebrale. Il ricevente è undi 50 anni del Sud Italia. “Trapiantare unproveniente da un individuo di 75 anni è une testimonia non solo le buone condizioni del donatore, ma anche l'eccezionale abilità dell'equipe rianimatoria nella gestione del paziente prima del prelievo", fa sapere la struttura ospedaliera di Napoli. Un messaggio positivo che arriva alla vigilia della ‘Giornata nazionale delladegli ...