(Di sabato 13 aprile 2024) Pesaro, 13 aprile 2024 -riceve ildiper aver fondato, nel, la suadi vendita e assistenza di carrelli elevatori. “Per aver fondato, già nel, un’per la vendita e assistenza dei carrelli elevatori oggi tra le più importanti del settore. Nella gestione, ha dedicato particolare attenzione alla formazione e all’assunzione dei giovani. Negli anni, in maniera costante, ha manifestato il forte legame con il territorio aiutando lo sport locale e diverse realtà del terzo settore sostenendo le loro iniziative benefiche”: è quanto scritto sulla targhetta consegnata questa mattina adal sindaco Matteo Ricci e dal consigliere ...

Domenico Gianotti e il ‘Plauso della Città di Pesaro’ per la sua azienda aperta nel 1987 - Premiato per l'azienda di vendita e assistenza di carrelli elevatori. Ricci e Biancani: "Un orgoglio di 'pesaresità' per noi".ilrestodelcarlino