Dolomiti Energia Trentino-Derthona Tortona | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) I punti sono, ormai, davvero pesantissimi da incamerare. Siamo entrati nell’ultimissimo step di questa regular season dellaA e tutte le compagini impegnate nel massimo campionato italiano di pallacanestro sono alla ricerca di vittorie di fondamentale importanza che potrebbero cambiare volto alla stagione o condurre le varie società nei porti individuati all’inizio di questa lunga ed estenuante annata. Una delle sfide che si susseguiranno in questa ventisettesima tornata metterà di fronte, due formazioni in corsa per la qualificazione ai prossimi playoff scudetto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla gara con le, il pronostico e dove sarà possibile assistere in televisione alla ...