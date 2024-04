Dobbiamo fare affari insieme Il vigilante “infiltrato” in via Cilea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) "Ciao, si è messo di traverso, s’è messo seduto di traverso e stava con il braccio alzato tutto il tempo. Gliel’ho detto prima che entrava di stare attento...". È il 6 aprile 2022, siamo alla Motorizzazione civile di via. Gli agenti della polizia locale hanno appena sequestrato a un ragazzo cinese le apparecchiature elettroniche che teneva nascoste sotto i vestiti per avere i suggerimenti in tempo reale e superare senza intoppi il test della patente. Alle 10.53, i ghisa, che già da mesi stanno indagando su un gruppo sospettato di aiutare illecitamente gli esaminandi a superare la prova in cambio di 6mila euro, intercettano una telefonata tra Pan X., commerciante di 43 anni finita ai domiciliari, e la guardia giurata Biagio S. "Stava con il braccio tutto il tempo alzato, l’hanno visto subito... se ne sono accorti, io ho fatto finta di niente, me ne sono ...