Djokovic-Ruud oggi in tv | orario semifinale ATP Montecarlo 2024 | programma | canale | streaming

(Di sabato 13 aprile 2024) Quinto confronto in carriera, quest’, per Novake Caspernelladella parte alta del Masters 1000 di. Il serbo e il norvegese vanno a confrontarsi per la prima volta dalle parti del Principato dopo sei anni di sfide l’uno contro l’altro. I due, però, non si ritrovavano da quasi un ano, dalla finale del Roland Garros 2023 vinta dain tre set, che consegnò il serbo alla storia quale unico vincitore di tutti gli Slam per tre volte. Fino a questo momento il norge non ha ancora mai trovato una vittoria, dunque è dominio totale dell’attuale numero 1 del mondo. Il quale, va detto, sembra quasi in missione per uno degli obiettivi che per lui davvero conta: i record, dato che una tripletta di ogni 1000 non l’ha mai fatta nessuno. La ...

