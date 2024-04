Divisione regionale 2 Vuelle A vince e fa coppia con i durantini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel primo turno post vacanze di Pasqua giornata di riposo per la capolista degli Spartans Pesaro, che si gode il proprio primato guardando le proprie avversarie dall’alto verso il basso. Vincono entrambe le due prime inseguitrici, con la Pallacanestro Urbania che supera in una pazza partita il Metauro Basket per 49-57 e laA che bissa il successo ai danni della capolista e si porta a -4 in classifica. La formazione allenata da coach Longoni è stata di scena nella palestra dello "Smash" di Via Toscana contro l’Asd Candelara, ultima in graduatoria e impegnata nella lotta salvezza; per risolvere la pratica basta un primo quarto travolgente, vinto 10-25, per poi controllare il punteggio ere 54-69 grazie ai 13 punti di Jovanovic e i 12 di Baiocchi. Trovano una bella vittoria i Trashmen, che battono in trasferta il Cus Urbino e si avvicinano ...