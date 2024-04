Divisione Regionale 2 L’Atletico Borgo rallenta L’Antal Pallavicini sfida gli Hornets Il Peperoncino va ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Ancora 120’ di gioco sui campi della2 e post-season alle porte, con diverse situazioni da risolvere nei gironi bolognesi e vicende alquanto interessanti da decifrare fino alla fine. Nel girone Cla corsa del, che perde la chance di agganciare la vetta e nell’anticipo dell’11ª giornata vede passare Sasso Castelfranco 59-70 (Albanelli 21). Questo potrebbe essere un assist per i rivali del, che nel derby casalingo contro gli(ieri alle 21,30) hanno l’occasione del sorpasso a Medolla, impegnata invece con Zola Predosa in un match pieno di insidie. Cercano una difficile boccata d’aria fresca i Massacramento Kings, impegnati contro la regina Formigine per provare a interrompere il ...