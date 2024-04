Discarica a cielo aperto | denunciato 50enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Pratola Serra congiuntamente con i colleghi del Nucleo Forestale di Avellino, hanno deferito in stato di libertà due individui del posto, entrambi cinquantenni, ritenuti responsabili di deposito e smaltimento illecito di rifiuti speciali. L’azione delle Forze dell’Ordine testimonia l’impegno concreto nel contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e dannosi per l’ambiente e la salute pubblica. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver abbandonato sul suolo di un terreno agricolo, ricadente in una fascia di tutela ambientale e paesaggistica, una quantità consistente di rifiuti speciali, principalmente costituiti da imballaggi, cartoni derivanti da attività edile, apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché scarti di vegetazione. Tale comportamento illecito rappresenta una grave ...