Direttiva case green | l’Italia studia un piano a due velocità | l’ipotesi del governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 aprile 2024) Laeuropeaha ottenuto il via libera definitivo: l’Ecofin ha trovato la maggioranza qualificata richiesta per approvare le nuove norme, con il solo voto contrario di Italia e Ungheria. Si tratta di un’altra gatta da pelare per ilMeloni, che per bocca del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, definisce gli obiettivi “impossibili”.punta al 2050 Sugli obiettivi del 2030 e 2033 fissati da Bruxelles (e sui qualiha fatto le barricate fino all’ultimo) Pichetto Fratin non utilizza giri di parole: “Cercheremo di stare anche dentro quegli obiettivi ma, per quanto il testo dellasia migliorato, dobbiamo essere realisti. Per noi sono obiettivi difficili, anzi, ...