Diffidati Torino-Juventus | bianconeri a rischio squalifica in vista del Cagliari

(Di sabato 13 aprile 2024) Idi: ci sonoindel prossimo match contro il? La risposta è no: nessun calciatore della Vecchia Signora si trova aprima del derby della Mole e pertanto con un’ammonizione nessuno di loro salterà la successiva partita contro i sardi. Un diffidato, però, in verità c’è: si tratta di Massimiliano Allegri, il tecnico dei: se sarà ammonito, non sarà in panchina nella prossima sfida con i rossoblù. SportFace.