Diego Pablo Simeone e il calcio vecchio

(Di sabato 13 aprile 2024) Ogni epoca ha i suoi cantori, solitamente appartenenti alla categoria enfatici, per non dire fanatici. I bardi del momento, poeti con le parole in tasca come biglietti da visita, esaltano in maniera immoderata la figura degli allenatori. Ogni volta che torna la Champions League, i poeti scrivono su tutti i muri che Guardiola è un genio (unica verità) e che le squadre che giocano un grandesono figlie del pensiero dei rispettivi allenatori. Per cui non si parla più delle prodezze sul campo (in Real-City ne ho contate almeno 15), ma di quelle in panchina (prodezze da fermo, parafrasando il grande Edoardo Nesi). Non discuto lo stile dei poeti, ognuno ha il suo modo di esprimersi, però lo metto all’ordine del giorno delle cose su cui riflettere. Essendo dell’antica scuola (scusate se mercoledì ho compiuto sessant’anni, non lo faccio più), ridistribuisco i meriti ...