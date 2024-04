Deteneva pistole in casa di cui una con matricola abrasa | arrestato sottufficiale della Marina

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 13 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnMilitare di 26 anni è statoe posto ai domiciliari, dopo che i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, a seguito di una perquisizione, hanno rinvenuto nella sua villetta a Lido Azzurro, ben cinquedi cui una con. Le armi sono state sequestrate e sottoposte al vaglio degli esperti balistici dell’Arma, per capire la provenienza e soprattutto se siano state utilizzate in precedenti fatti di sangue. I militari dell’Arma, su delega del pm Raffaele Graziano, hanno sottoposto a perquisizione tutti gli appartamenti di proprietà del 26enne, dal Rione Tamburi a Lido Azzurro. Previsto in mattinata l’interrogatorio di convalida, dinanzi al Gip Francesco Maccagnano.L'articolo ...