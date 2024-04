Deserti è il nuovo album di Piero Pelù | data di uscita | il singolo Novichok e il calendario del tour

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) Ildi. Il rocker fiorentino nei giorni scorsi aveva annunciato grandi novità, ma probabilmente nessuno si aspettava che sarebbero arrivate tante notizie in una sola volta. Il primo proiettile è stato il, un titolo che prende il nome dal “veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori” e che diventa la metafora di ciò che subiscono i cittadini “attraverso ambienti contaminati e propagande sempre più invasive e false”. Ilè già disponibile in rete. Inoltre, l’ex frontman dei Litfiba ha annunciato ilsarà fuori il 7 giugno 2024 e non si escludono nuove anticipazioni. Per il momento ...