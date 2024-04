Derby senza gol | per Torino e Juve un punto che serve a poco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Unreti e con poche emozioni, una testa cheper i rispettivi obiettivi, una scossa mancata in vista del rush finale di stagione.ntus edanno vita a uno 0-0 scialbo che rispecchia i valori in campo (meglio i bianconeri in avvio, granata più incisivi nella ripresa) e soprattutto mette in mostra le lacune di entrambe. La Signora parte forte ma si perde per strada e gioca una ripresa disordinata e con poca qualità, il Toro subisce lanella prima mezz'ora sbagliando l'approccio alla partita ma cresce alla distanza, anche se l'agognata vittoria nella stracittadina - che manca da nove anni - non arriva. Lacompie comunque un altro passettino verso la qualificazione alla Champions ...