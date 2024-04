Derby d’Abruzzo al PalaAngeli

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 13 aprile 2024) L'Aquila - Dopo aver conquistato con due giornate di anticipo la matematica permanenza nel campionato di SERIE B Interregionale 2024/2025, con la stupenda vittoria sabato 6 aprile sul campo del Pescara Basket, il Nuovo Basket Aquilano affronta domani alle 18:00 alProsolidar il Roseto 20.20, un altroad altissima intensità emotiva. Se da un lato la gara vinta in riva all’adriatico mette al riparo gli aquilani da ogni rischio, il team di Coach D’Addio è pronto a giocare con la massima determinazione davanti al proprio pubblico per regalare ai tantissimi appassionati delun’altra soddisfazione, essendo tra l’altro l’ultima occasione casalinga per i tifosi di poter vedere per quest’anno nell’impianto del capoluogo i propri beneamini. Per i rosetani, invece, si tratterà quasi di ...