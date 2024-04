Def | su Pil rischi da tensioni Mar Rosso | fino a -0 | 2 punti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Il Pil potrebbe crescere quest'annoallo 0,2% in meno per l'impatto che potrebbe avere l'incremento del prezzo delle importazioni per i maggiori costi dei noli per le recentinel Mar. E' lo scenario peggiore, in cui si immagina uno shock più severo, nell'analisi contenuta nel Documento di economia e finanza. In uno scenario più lieve, invece, conin graduale rientro, il Pil crescerebbe dello 0,1% in meno. Rispetto alle previsioni tendenziali del Def, che stimano un Pil quest'anno in crescita dell'1%, nei due scenari la crescita si fermerebbe rispettivamente al +0,8% e al +0,9%.