De Pierro | “Piazza Pacca | prima un non-luogo oggi un angolo di città valorizzato e riqualificato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Trecentoventi chilometri e oltre 3 ore di automobile separano Fermo da Benevento. Auspico che il senatore del Pd Verducci abbia compiuto questo viaggio per ammirare le bellezze pregevoli delladi Benevento che il programma Pics hae migliorato. Sarebbe desolante se avesse invece compiuto questo viaggio per prestarsi, ancorché in un afflato di spirito di partito, per amplificare la pantomima politica e il disco rotto che il Pd monta da mesi suCardinal”, così il vicesindaco con delega all’Attuazione dei Pics Francesco De. “Ai cittadini di Benevento e al Senatore di Fermo però bisogna raccontare la verità. C’era unache era invasa solo da automobili e angoli di scoraggiante degrado. Accadeva con le precedenti ...