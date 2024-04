De Luca a Salerno | “Santo Vincenzo lavora per la città”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo trent’anni era necessario un lavoro di manutenzione straordinaria. Qui si ha la fortuna di avere un presidente della Regione che è salernitano. C’è. E quindi abbiamo destinato a questo intervento quattro milioni e mezzo di risorse”. Così il presidente della Regione Campania,Dea margine dell’inaugurazione del Parco del Mercatello a. “È – ricorda – la prima grande opera che facemmo con l’obiettivo di eliminare la distanza tra il centro e la periferia. Questa, da allora, è diventata. Il mio appello è ai cittadini di preservare e rispettare questo luogo. Solo di parchi, per quel che mi ricordo, abbiamo 25 parchi pubblici. Intanto abbiamo iniziato il ripascimento delle spiagge che sta continuando fino al ...

Il Comune di Salerno ha deciso d’ intitola re un largo nella zona industriale della città alla memoria del Cavaliere del Lavoro Orazio Boccia . Il largo si trova all’intersezione delle strade via ... (ildenaro)

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ricordatevi che nella vita bisogna sempre sognare e non bisogna mai smettere di combattere”: sono le ultime parole che Orazio Boccia consegnò ai figli Maurizio e ... (anteprima24)

Lecce-Empoli, Gotti:''Partita da affrontare come una gara chiave'' - I 22 convocati di Gotti: Portieri: Falcone, Samooja, Brancolini. Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti. Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Oudin, Rafia, ...leccesette

Salerno, uno slargo intitolato a Orazio Boccia a pochi passi dalla sua azienda: «Un imprenditore illuminato» - Lungo quella strada che ogni giorno ha percorso per oltre cinquant’anni per recarsi al lavoro, adesso c’è un largo che porta il suo nome. Largo Orazio Boccia non poteva che ...ilmattino

Al Teatro Arbostella si ride con “Al posto Tuo”: l’avvincente e divertente spettacolo di Luca Silvestri - StampaContinua il cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno con gli ultimi due spettacoli della XVI rassegna teatrale comica che anche quest’anno sta riscuotendo successo di pubblico e ...salernonotizie