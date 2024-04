De Laurentiis darà a Manna cento milioni per il mercato del Napoli Gazzetta

(Di sabato 13 aprile 2024) Deper ildel. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano. Ilguarda a quota 100. Tanti, infatti, sono idi euro che con ogni probabilità Decome budget aper rimodellare la squadra. Il tutto sarà possibile grazie agli introiti derivanti dalla cessione di Osimhen. Che il suo futuro sia a Parigi o in Inghilterra, il prezzo è già fissato dalla sua clausola rescissoria che oscilla tra i 120 e i 130. Non si scappa dai soliti nomi, Jonathan David e Santiago Gimenez. Di questi, il primo è senz’altro più fattibile per una serie di motivi. Piace da ...

Annalisa, Brenda Lodigiani: 'La mia imitazione L'ho destrutturata e porto in scena i suoi 'brandelli'': ... e Max Giusti , che vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis , e chef Alessandro Borghese . Sempre ... Come da tradizione, il programma darà ampio spazio alla musica con i Neri per Caso che ...

Al via GialappaShow con il Mago Forest e le new entry Maccio Capatonda e Max Giusti: ... e Max Giusti , che vestirà i panni di Aurelio De Laurentiis , e chef Alessandro Borghese . Sempre ... Come da tradizione, il programma darà ampio spazio alla musica con i Neri per Caso che ...