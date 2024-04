De André sull’ex fidanzato | “Al GF è stato allontanato perché non era lucido | mi ha rincorso fuori dal Tribunale”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024) Francesca Deoggi è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha parlato della condanna in primo grado al suo ex, Giorgio Tambellini, a cui sono stati dati tre anni e tre mesi per maltrettamenti. Secondo quanto raccontato dall’ex gieffina, Tambellini, dopo la sentenza del, l’ha rincorsa per inveirle contro. “Ora va bene, ho avuto il tempo di leccarmi le ferite. Il mio ex ècondannato in primo gradi a tre anni e tre mesi per maltrattamenti. L’ho rivisto ine rivederlo non mi ha fatto stare bene. Il giorno dell’udienza mi ha inseguita, ha inveito contro di me. Lui non è cambiato.dal, nonostante la sentenza, mi ha inseguito in bicicletta per dirmi che non ha intenzione di ripagarmi alcun danno. I danni che ...