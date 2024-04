Scopriamo come completare la SBC David Beckham Icona Stelle del Futuro rilasciata durante l’evento Golazo che permette di ottenere la card in versione Icona della leggenda inglese e del Manchester ... (imiglioridififa)

David Beckham, la foto con la figlia Harper (e la caption che scatena il dibattito) - L’ex calciatore ha pubblicato sui social una tenera immagine con sua figlia dodicenne durante il matrimonio di un amico. «La mia bambina sta crescendo». Poi ha taggato gli altri tre figli, accanto all ...vanityfair

Kobe Bryant, 8 anni fa oggi: "Mamba Out", l'ultima partita di Kobe - "Difficile credere che fosse l'ultima volta" fu il suo commento sull'incontro. All'allora Staples Center erano presenti tutti: David Beckham, Ale Del Piero, Jack Nicholson, Jay Z e una serie infinita ...pianetabasket

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 12 Aprile, in prima serata - Stasera in TV, Venerdì 12 Aprile 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ...comingsoon