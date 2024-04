Daniele Silvestri | un “Cantautore Recidivo” | all’Auditorium parco della musica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) Prosegue il resident show diEnnio Morricone di Roma, dove dallo scorso gennaio, ilsi sta esibendo con 30 concerti per celebrare i primi 30 anni di carriera.le foto del concertoLa scorsa estate durante la sua ultima tournèe “Estate X”, ha annunciato dal palco il prossimo progetto:“Avevo scritto che avrei annunciato una cosa, niente di così eclatante ma un pochino sì – ha dettotra gli applausi del pubblico – Fra poco arrivano i 30 anni di quella che qualcuno definisce carriera, ma per me è fortuna – 30 anni di fortuna – ...