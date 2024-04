Dalle Ong pro immigrati alle associazioni Lgbt | così l' indottrinamento inizia a scuola

La Ong tedesca Sea Eye dovrà rimanere in porto Ancora per poco meno di 40 giorni e da Reggio Calabria, dove si trova in stato di fermo, continua a insultare il governo (ilgiornale)

Un uomo combatte per la vita dopo aver contratto il virus B da scimmie selvatiche di Hong Kong Un uomo è in condizioni critiche dopo essere stato infettato dal virus B, trasmesso dalle scimmie ... (newsnosh)

Siria: Ong, milizie iraniane in allerta si riposizionano - Le milizie iraniane presenti in Siria sarebbero in allerta in tutto il territorio siriano, mentre la regione è con il fiato sospeso ...agenzianova

VIDEO Migranti, Piantedosi: "Non mentirei mai al Parlamento" - Così il ministro dell’Interno a margine di un convegno sulla sicurezza organizzato dalla Lega a Torino “Non mentirei mai al Parlamento, un ministro della Repubblica non mente mai al Parlamento. Quello ...informazione

Conflitto tra ONG e Viminale sul caso Mare Jonio - Il 4 aprile scorso, al largo della Libia, si è verificato un incidente che ha visto coinvolta la nave Mare Jonio, gestita dalla ONG Mediterranea Saving Humans. Le versioni dei fatti divergono nettamen ...informazione