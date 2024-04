Dalla Spagna | Morata disposto a giocare Europei e Olimpiadi Ma serve l’ok dell’Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Alvaroha comunicato alladi voler prendere parte sia agliche alledi Parigi, appuntamenti in programma quest’estate. A riportarlo è “Radio Marca“, che sottolinea però come sia necessario un via libera da parte del suo club, l’Atletico, che potrebbe anche opporsi in quanto i Giochi non rientrano nelle date Fifa. Situazione simile per altri due tesserati dei colchoneros, Antoine Griezmann e Rodrigo de Paul, che dopo rispettivamentecon la Francia e Copa America con l’Argentina avrebbero espresso il desiderio diil torneo olimpico. SportFace.