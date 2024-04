Dalla Guinea a Lampedusa | la storia di Michel Ivo Ceresoli | «Sono italiano | mi sono affidato ai trafficanti perché nessuno credeva ai miei documenti»

(Di sabato 13 aprile 2024) Un’odissea durata nove mesi. Prima il viaggio dall’Africa via mare, poi la detenzione in un centro. Unasimile a tante altre, se non fosse cheIvorisulta, per la legge del Belpaese,. Nato da padree cresciuto indecide di partire per la Sicilia alla ricerca della sua famiglia paterna. «nato nel 1990 inConakry. Mio padre è un, era il direttore dei lavori della multinazionale Astaldi che stava realizzando strade», racconta a Repubblica. Quando aveva solo sei anni, suo padre lasciò il Paese. «Ci ha abbandonati – racconta -. Questo sanguenelle vene ci ha ostacolato: con ci consideravano ...

La storia di Ivo, l'italiano arrivato a Lampedusa come clandestino - Nato 34 anni fa in Guinea Conakry da un emiliano e una giovane del posto, è riuscito a farsi riconoscere la nazionalità solo da pochi giorni. Suo padre sparì nel nulla nel 1996 e il giovane, discrimin ...agi

“Sono italiano ma mi hanno costretto ad arrivare in Italia con i trafficanti. Ora mi aiutino a far venire qui mia madre e mio fratello” - «Mi chiamo Michel Ivo Ceresoli, sono italiano, nato e vissuto in Guinea ». E perchè per arrivare in Italia si è affidato ai trafficanti ed è salito su un barchino per Lampedusa « Non so neanche io qu ...informazione

Michel Ivo, l'italiano 'clandestino' arrivato Dalla Guinea - E' la storia di Michel Ivo Ceresoli, un ragazzo di 34 anni, nato nella Repubblica di Guinea Conakry da padre italiano e mamma Guineana raccontata dal bisettimanale il Crotonese in edicola oggi.ansa