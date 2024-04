Dal governo investimenti strategici

(Di sabato 13 aprile 2024) Glinel settore dell’editoria sonoe per questo vanno raccolte le parole del presidente Riffeser come stimolo a fare di più. Nel primo anno diabbiamo approvato la legge contro la pirateria digitale, estendendola anche al settore editoriale. Abbiamo prorogato il bonus per le edicole e garantito il pensionamento anticipato dei poligrafici. Ci stiamo impegnando a difesa dei giornalisti dell’agenzia Dire e abbiamo rinnovato la convenzione con Radio Radicale.

Giorgia Meloni continua a ripeterlo: il suo governo non sta facendo Tagli alla sanità . Anzi, per la presidente del Consiglio "il fondo sanitario nel 2024 è al massimo storico di sempre: 134 ... (today)

Le misure della Regione - L'assessore al sociale Roberta Crudeli risponde al consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel sulla 'Vita indipendente', sottolineando che la Regione non ha ridotto i fondi destinati a quest ...lanazione

Chiusa l’inchiesta Visibilia. Nuova accusa a Santanchè. I pm: "Truccava i bilanci" - Secondo filone d’indagine per la ministra dopo quello per truffa aggravata. La titolare del Turismo si difende: "Vedremo poi alla fine chi avrà ragione".ilgiorno

Usa: faceva la spia per Cuba', 15 anni a un ex ambasciatore - Un ex ambasciatore degli Stati Uniti che si è dichiarato colpevole di spionaggio a favore di Cuba per oltre 40 anni è stato condannato da un tribunale federale a 15 anni di prigione. Lo riportano i me ...ansa