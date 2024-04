Dac | al Vinitaly il progetto Dioniso | intelligenza artificiale al servizio dei viticoltori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) Alla 56ma edizione del, rassegna internazionale enologica in programma a Verona fino a mercoledì 17 aprile, nell’ambito del talk show ‘Storie di futuro’, domenica 14 aprile alle ore 16:00 presso la tensostruttura Campania, viene presentato il: un Sistema Integrato per la viticoltura di precisione nelle province di Avellino e di Benevento, che la Camera di Commercio ha realizzato in partnership con il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania “DAC” presieduto da Luigi Carrino, e in stretto raccordo con i Consorzi di Tutela dell’Irpinia e del Sannio. Ilprevede la realizzazione di un’infrastruttura di monitoraggio multiscala basata sulla combinazione di misure di campo, sistemi di telerilevamento con sensori aviotrasportati, informazioni satellitari e indagini di prossimità ...