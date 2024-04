Custodia dell’Hortus Conclusus | Perifano | “Quando la pezza è peggiore del buco”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Luigi Diego, Portavoce Alternativa per Benevento. "Alle mie perplessità così replica l'Amministrazione: "La Cooperativa che ha ricevuto l'incarico dal Comune impiega, con contratto a tempo indeterminato due giovani della città". Mi fa piacere per i due giovani, ma come fate a saperlo? La Coop barese è stata contattata sul mercato elettronico. A meno che- ma non voglio crederlo, perché la legge non lo prevede- la trattativa diretta non includesse anche il pacchetto assunzioni. Sempre l'Amministrazione: "E' stato eseguito uno screening tra le aziende del territorio con esiti non particolarmente entusiasmanti, soprattutto per l'esiguità dell'affidamento, 37,000 euro". Prendo atto che a Benevento, grazie ai miracoli della Giunta in carica, è stata azzerata la disoccupazione, in tutti i ...