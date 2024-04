“CSiamo Civici per la Città con Elena Carnevali” | la candidata sindaco | “Civismo | energie e competenze”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 aprile 2024) Bergamo. “per lacon”. A scendere in piazza, precisamente in Piazza Pontida, è la squadra degli uomini e delle donne di, ladel centrosinistra. In mezzo alla gente, con la gente e per la gente, questo lo spirito di un evento pubblico, aperto alla, com’è nel perfetto stile della donna che corre per la poltrona più ambita di Palazzo Frizzoni. 32 candidato, equamente divisi, che hanno accompagnatoin un metaforico cammino che dal suo Point, il quartier generale di via Sant’Orsola, è arrivato fino al cuore di Largo Rezzara scelto, per l’occasione, come battesimo politico. Un palcoscenico sconosciuto ai più, per un gruppo ...