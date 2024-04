Crisi Condevo Rifiutata la buonuscita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Il tempo per le trattative sta per finire per i 34 lavoratori a rischio licenziamento dellaSpa (azienda produttrice di componentistica per caldaie con 2 stabilimenti a Marudo e uno a Vidardo). Ieri, riuniti in un’assemblea molto partecipata, i dipendenti hanno respinto la nuova proposta della ditta di una “” di 32.500 euro lordi, netti circa 25.000 euro quindi. "Per persone che hanno lavorato lì tra i 20 ed i 30 anni, sarebbero meno di mille euro di riconoscimento professionale – ha spiegato Massimiliano Preti, sindacalista Fiom-Cgil –. Martedì mattina torniamo in Regione portando il mandato dei lavoratori, puntando ad un accordo che sia degno di questo nome. Ci deve essere un vero impegno sociale da parte dell’azienda, soprattutto visto che stiamo parlando di una riduzione così importante di personale per un’attività che non è in ...