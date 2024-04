Cremonese-Ternana | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) Con le due sconfitte patite contro Südtirol e Feralpisalò rispettivamente due e tre giornate fa, laha complicato la propria rincorsa alla promozione. Nonostante il successo della scorsa settimana contro il Bari, il destino non è più nelle mani degli uomini di Stroppa, che per agguantare il secondo posto devono sperare in qualche passo falso del Como e, soprattutto, non smettere di vincere. Vietato sbagliare, quindi, contro unaalla disperata ricerca di punti per uscire dalle sabbie mobili della zona playout e obbligata a riscattarsi dopo i soli 4 punti ottenuti nelle ultime 5 gare. Il fischio d’inizio a, valevole per la 33esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di questo pomeriggio allo stadio Zini di Cremona. Il momento ...