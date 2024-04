Cremonese-Ternana 1-2 | nuova delusione per i grigiorossi Troppo spazio agli avversari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Cremona, 13 aprile 2024 – Lo “Zini” si rivela ancora una volta amaro per la, che incappa in unsconfitta con un pericolante che mette seriamente in difficoltà la rincorsa della squadra di Stroppa alla promozione diretta. Contro unaaffamata di punti, isostanzialmente fanno la partita, ma non riescono a sfruttare le occasioni che pure costruiscono e offrono sempre qualchedi. Questa volta è un episodio sfortunato all’ultimo istante di gioco a lasciare a mani vuote unache scivola a quattro punti da un Como, che, al contrario, sembra sempre più convinto e lanciato. L’inizio della gara non sembra certo far presagire quello che poi sarà il deludente epilogo. In ...