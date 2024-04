Cremonese-Ternana 1-2 | colpaccio delle Fere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Cremona, 13 aprile 2024 – Secondo crollo consecutivo in casa per lache cede anche alladopo aver perso contro la Feralpisalò. In pieno recupero Distefano segna la rete della vittoria per unache dopo aver pareggiato la rete iniziale di Tsadjout ha stretto i denti per tutta la ripresa sfruttando l'ultimo rimpallo buono per chiudere il match. Punti preziosi in chiave salvezza per le. Laè sommersa dai fischi perché la vittoria del Como compromette pesantemente la corsa al secondo posto. Sono 5 i punti di vantaggio dei lariani e larischia di essere superata anche dal Venezia con lo scontro diretto da giocare a fine aprile. Avvio vivace con lache di testa va vicino al gol prima con Johnsen e poi con ...